ЗВЕЗДЫ

Неудачный макияж: Йоханссон выглядела уставшей на Венецианском кинофестивале

Визажисты добавили молодой актрисе несколько лет.

Неудачный макияж: Йоханссон выглядела уставшей на Венецианском кинофестивале
Скарлетт Йоханссон на Венецианском кинофестивале 2019. Фото: Alberto Terenghi/ZUMAPRESS.com

Самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Скарлетт Йоханссон стала самой яркой звездой второго дня Венецианского кинофестиваля (29 августа). Там был показан новый фильм артистки «Брачная история», и, конечно же, она сама появилась на красной ковровой дорожке. Картина повествует о разводящейся паре, которая решает, с кем из родителей будет жить 8-летний ребенок. Критики отмечают прекрасную игру Скарлетт. Актриса сумела прекрасно вжиться в роль, потому что сама дважды пережила развод.

Скарлетт Йоханссон
Платье Скарлетт было шикарным, а вот макияж подвел. Фото: Hubert Boesl/dpa

Однако внимание прессы привлек не фильм, а внешний вид кинодивы. На фестивале она предстала перед поклонниками в длинном красном платье без бретелек, которое открыло зрителям виде на татуировку на спине. Однако, впечатление от наряда было испорчено неудачным макияжем 34-летней артистки.

Как пишет «КП», многие присутствующие отметили усталый вид актрисы и то, что мейкап добавил ей возраста: красно-коричневые тени на веках и черная подводка глаз выглядели тяжелыми и совсем не красили звезду.

Добавим, что Йоханссон  пришла на премьеру одна, ее жених — телеведущий Колин Жост — не сопровождал актрису. В мае этого года пара объявила о помолвке, дата свадьбы пока неизвестна.

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Венецианский кинофестивалькрасная ковровая дорожканеудачный макияжСкарлетт Йоханссон

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Неудачный макияж: Йоханссон выглядела уставшей на Венецианском кинофестивале
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