Грядет третье замужество: Скарлет Йоханссон объявила о помолвке

Американский комик Коллин Йост, наконец, сделал предложение своей избраннице, Скарлет Йоханссон. Знаменитая пара встречалась в течение двух лет.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря актрисы, помолвка состоялась, однако молодые пока не утвердили дату свадьбы. Стоит отметить, что для Скарлет это будет уже третий брак, также у кинозвезды есть пятилетняя дочь Роуз. Для Йоста же это будут первые официальные отношения.

Незадолго до новости о помолвке в Сети сообщали, что они оба очень серьезно относятся друг к другу и их многое объединяет.

Журнал People приводил слова источника, близкого к паре, который сказал: «Скарлет и Коллин влюблены и счастливы. У них множество общих интересов, одинаковое чувство юмора. Пожалуй, она уже готова стать его женой, но пока Коллин не сделал предложения». Как видим, ситуация изменилась, и в лучшую сторону.