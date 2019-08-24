Стало известно имя самой высокооплачиваемой актрисы мира

Издание Forbes, известное своими авторитетными рейтингами, представило своим читателям очередной список самых-самых. На этот раз эксперты журнала ранжировали актрис, получающих самые высокие гонорары во всем мире.

Так, первой, благодаря роли Черной вдовы в голливудских фильмах по комиксам Marvel, стала Скарлетт Йохансон. За год с июня прошлого года по июнь нынешнего актрисе удалось заработать 56 миллионов долларов.

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Символическое «серебро» в тройке дорогих актрис досталось в этом году колумбийской и американской актрисе Софии Вергаре, блиставшей в «Американской семейке». Работа в сериале помогла заработать звезде 44,1 миллиона долларов. Ну, а «бронзу» на этот раз получила Риз Уизерспун, заработавшая за год 35 миллионов долларов.

В десятку также вошли Николь Кидман, Дженнифер Энистон, Кейли Куоко, Элизабет Мосс, Марго Робби, Шарлиз Терон и Эллен Помпео.

Кстати, напомним, возможно, саму Скарлетт эти победы не очень беспокоят. Ведь, как недавно заявила актриса, она вполне может оставить карьеру в Голливуде и всерьез заняться политической деятельностью.