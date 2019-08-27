Любовь Толкалина поделилась своим снимком в юности

На пожелтевшем фото видно, какой актриса была во времена поступления во ВГИК.

41-летняя актриса Любовь Толкалина выложила в Instagram архивный снимок 1995 года. Фотография уже пожелтела и потрескалась от старости. На ней изображена юная Люба, которая только поступила в ВГИК. Артистка написала, что это были ее первые фотопробы в институте. Этим снимком она поздравила всех своих подписчиков с Днем российского кино.

Напомним, что за прошедшие 24 года Толкалина сыграла более 80 ролей в театре и кино. Она снималась в фильмах «Антикиллер», «Запрещённая реальность», «Иерей-Сан», а также в сериалах «Жуков» и «Девочки не сдаются».

Долгое время актриса жила с режиссером Егором Кончаловским, в 2001 году родила от него дочь. Полгода назад стало известно, что у Толкалиной роман c телеведущим Джоном Уорреном, который старше ее на несколько лет.

больше по теме Толкалина отреагировала на слухи о романе с Борисом Гребенщиковым По словам актрисы, люди часто верят в различные небылицы.

А вы тоже храните старые бумажные фотографии?