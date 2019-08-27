ЗВЕЗДЫ

Любовь Толкалина поделилась своим снимком в юности

На пожелтевшем фото видно, какой актриса была во времена поступления во ВГИК.

Любовь Толкалина поделилась своим снимком в юности
Любовь Толкалина поздравила всех с Днем кино. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

41-летняя актриса Любовь Толкалина выложила в Instagram архивный снимок 1995 года. Фотография уже пожелтела и потрескалась от старости. На ней изображена юная Люба, которая только поступила в ВГИК. Артистка написала, что это были ее первые фотопробы в институте. Этим снимком она поздравила всех своих подписчиков с Днем российского кино.

Напомним, что за прошедшие 24 года Толкалина сыграла более 80 ролей в театре и кино. Она снималась в фильмах «Антикиллер», «Запрещённая реальность», «Иерей-Сан», а также в сериалах «Жуков» и «Девочки не сдаются».

Долгое время актриса жила с режиссером Егором Кончаловским, в 2001 году родила от него дочь. Полгода назад стало известно, что у Толкалиной роман c телеведущим Джоном Уорреном, который старше ее на несколько лет.

А вы тоже храните старые бумажные фотографии?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Любовь Толкалинаретро-фотостарые фотографиифото в молодости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Любовь Толкалина поделилась своим снимком в юности
Интересно?
Поделись с друзьями: