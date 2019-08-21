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Любовь Толкалина рассказала о главной боли в своей жизни

По словам актрисы, много лет она практически не видела свою дочь Марию.

Любовь Толкалина рассказала о главной боли в своей жизни
Толкалина рассказала о своей дочери Маше/globallookpress.com

Актриса Любовь Толкалина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей восемнадцатилетней дочери Марии Михалковой-Кончаловской. Девушка родилась в 2001 году от незарегистрированного брака с известным режиссером Егором Кончаловским.

Мария Михалкова-Кончаловская. Фото
Дочь Толкалиной и Кончаловского была очень непоседливым ребенком/https://www.instagram.com/welcometomaria/

По словам Толкалиной, свою дочь она никогда не держала в ежовых рукавицах, хотя на первых порах, как она выразилась, пробовала «жестить». Девочка с юных лет проявляла излишнюю самостоятельность, что порой было не по душе матери.

«Я много лет, можно сказать, была в разлуке с ребёнком. Очень мало видела дочь из-за работы и постоянных разъездов. Это моя главная боль в жизни. Сейчас понимаю, что надо было брать дочь с собой. Просто класть в коляску и возить ее на гастроли», — заявила Любовь Толкалина.

Как сказала актриса, дочь с самого детства была очень активным ребенком. «Приезжаем в аэропорт. Пока оформляем документы, а Маши уже след простыл. Смотрим, а она уже поднимается по ленте для багажа. Я купила ей огромное количество карандашей. Этим и отвлекала. Маша ложилась на пол прямо в аэропорту и рисовала. Это ей пригодилось в жизни. Сейчас она прекрасно рисует», — рассказала актриса.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваЕгор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаМария Михалкова-Кончаловская

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Любовь Толкалина рассказала о главной боли в своей жизни
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