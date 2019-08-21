Звездные истории

Любовь Толкалина объяснила, почему не ужилась с Егором Кончаловским

Как заявила актриса, муж в какой-то момент подустал от творчества, она же, наоборот, рвалась в бой.

Любовь Толкалина объяснила, почему не ужилась с Егором Кончаловским
Толкалина высказалась о расставании с Кончаловским/globallookpress.com

Актриса Любовь Толкалина стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии ведущая напомнила, что не так давно к ней в гости приходил бывший гражданский супруг звезды знаменитый режиссер Егор Кончаловский. В студии он рассказывал, что причиной их расставания с актрисой стала ее нестабильность. Толкалина не могла усидеть на месте. Кончаловскому же требовался душевный покой.

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский. Фото
Толкалина рассказала,, почему оставила Кончаловского/globallookpress.com

По словам Толкалиной, стабильностью она действительно похвастаться не может. «Когда мы познакомились, то я была еще совсем юной. А у него уже был огромный кинематографический опыт за плечами. Он, к примеру, знал таких звезд, как Сильвестер Сталлоне. У него был Оксфорд за плечами. Он увидел мир, получив богатый жизненный опыт. А потом он вдруг перестал узнавать что-то новое. Сел на третьем этаже на своей даче и все. Но я скажу, что настоящей причины нашего расставания никто и никогда не узнает», — заявила актриса.

У Толкалиной, которая была на 12 лет моложе супруга, наоборот был огромный прилив сил в те годы. Она активно ездила на гастроли. «Мне было очень интересно работать. Я — лошадь. Я — спортсменка. Если меня запереть дома, то либо на третий день найдешь мертвой, либо не найдешь совсем», — тактично высказалась звезда о расставании с Кончаловским.

Довлатова отметила, что ей очень жаль, что Толкалина и Кончаловский не смогли сохранить семью, ведь долгие годы для режиссера актриса, как многие считали, была музой. «Егору муза не нужна. Он сам себе муза», — сказала актриса.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваЕгор КончаловскийЛюбовь Толкалина

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Любовь Толкалина объяснила, почему не ужилась с Егором Кончаловским
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