Лопырева рассказала, как восстанавливается после бессонных ночей

Виктория Лопырева долго не могла обрести счастья в личной жизни. Однако в прошлом году знойная блондинка смогла найти свою любовь. Она скрывала, что у нее завязался роман с бизнесменом Игорем Булатовым. В итоге в феврале этого года девушка родила сына Марка Лионеля в Майами. Именно в США она провела первые месяцы в роли матери, а уже ближе к лету снова начала путешествовать и побывала в Москве.

Поклонники задают много вопросов касательно беременности, поэтому в соцсетях Виктория все чаще стала посвящать посты воспитанию детей и материнству. А недавно она дала большое интервью и приняла участие в фотосессии для глянцевого издания.

«Человек может гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Мы ведь состоим не только из физического тела, есть еще дух, душа, внутренняя энергия, которая может творить чудеса!», — так модель ответила на вопрос о том, как ей удается совмещать работу и заботу о малыше.

Также Лопырева призналась, что помогает ей восстановиться после утомительных бессонных дней и ночей. «Кроме сна — только сон, его и правда всегда не хватает. Мои источники силы — солнце и море. В Испании солнца хватает, а вот море пока прохладное, долго не поплавать, это меня расстраивает», — поделилась модель.

На обложке глянца девушка появилась в белоснежном купальнике и рубашке. Уже для внутренних страниц журнала она не только показала фигуру в ярком купальнике, но и снялась с маленьким сыном и своим возлюбленным. «Команда журнала собрала все популярные вопросы о моей беременности и материнстве и сделали прекрасный материал!», — поделилась Виктория впечатлениями от работы.

Некоторые поклонники восхитились снимками, а также отметили, что у знаменитости очень интересная жизнь. «Вау, вау, вау

Как же красиво», «Бесконечного счастья вам и здоровья крохе!», «Какая красивая пара», «У вас очень интересная жизнь», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится стиль Виктории Лопыревой?