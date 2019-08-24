НОВОСТИ

Летний тренд: Лопырева подобрала к мини-шортам салатовые кроссовки

Знаменитость отдыхает в Стамбуле вместе с отцом своего первенца - бизнесменом Игорем Булатовым.

Летний тренд: Лопырева подобрала к мини-шортам салатовые кроссовки
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Виктория Лопырева проводит августовские каникулы в Стамбуле. По словам модели, именно она настояла на этой поездке, организовав для себя и Игоря Булатова романтическое путешествие. Девушка подметила, что еще до рождения сына, они с избранником устраивали друг для друга маленькие сюрпризы. С появлением Марка Лео, новоиспеченные родители по-прежнему придерживаются этой традиции.

Виктория решила пригласить избранника на свидание, которое должно было состояться в Турции. По словам модели, Игорь уже давно не был в Стамбуле. Лопыревой захотелось поделиться с избранником своими впечатлениями от этого города.

Виктория Лопырева примерила белые мини-шорты (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

«Когда Марк Лео только родился, мы назначали друг другу свидания на кухне или в кафе. А сейчас снова появилась возможность улетать куда-то на несколько дней», — отметила Виктория.

На личной страничке в Instagram она опубликовала свежее фото, представ в кадре в трендовых мини-шортах. К образу модель подобрала простую футболку актуальной в этом сезоне лимонной палитры и салатовые кроссовки.

А вам понравился летний трендовый образ Виктории Лопыревой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория ЛопыреваЗвездный стильстройность

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Летний тренд: Лопырева подобрала к мини-шортам салатовые кроссовки
Интересно?
Поделись с друзьями: