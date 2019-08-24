Летний тренд: Лопырева подобрала к мини-шортам салатовые кроссовки

36-летняя Виктория Лопырева проводит августовские каникулы в Стамбуле. По словам модели, именно она настояла на этой поездке, организовав для себя и Игоря Булатова романтическое путешествие. Девушка подметила, что еще до рождения сына, они с избранником устраивали друг для друга маленькие сюрпризы. С появлением Марка Лео, новоиспеченные родители по-прежнему придерживаются этой традиции.

Виктория решила пригласить избранника на свидание, которое должно было состояться в Турции. По словам модели, Игорь уже давно не был в Стамбуле. Лопыревой захотелось поделиться с избранником своими впечатлениями от этого города.

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«Когда Марк Лео только родился, мы назначали друг другу свидания на кухне или в кафе. А сейчас снова появилась возможность улетать куда-то на несколько дней», — отметила Виктория.

На личной страничке в Instagram она опубликовала свежее фото, представ в кадре в трендовых мини-шортах. К образу модель подобрала простую футболку актуальной в этом сезоне лимонной палитры и салатовые кроссовки.

А вам понравился летний трендовый образ Виктории Лопыревой?