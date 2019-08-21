Ким Кардашян похвасталась храбростью младшей дочери

Известная американская модель Ким Кардашьян похвасталась в Instagram своей младшей дочерью Чикаго. На видео, которое выложила звезда, 1,5-годичная девочка держит в руках змею. Пресмыкающееся ничуть не пугает малышку, она спокойно рассматривает животное и обнимает его.

«Моя храбрая девочка Чикаго», — подписала видео Ким.

В комментариях множество ее поклонников, среди которых немало и известных людей, написали, что не смогли бы так спокойно держать змею, даже в присутствии дрессировщика. За пару часов видео набрало четыре миллиона лайков.

Напомним, у скандальной модели Ким Кардашьян и ее мужа рэпера Канье Уэста четверо детей. Двоих первых девушка родила сама, а Чикаго и младшенького Саама — с помощью суррогатной матери. Дело в том, что первые беременности прошли с осложнениями, и затем врачи предупредили звезду, что больше ей не стоит иметь детей. Но пара так хотела еще малышей, что сначала Ким прибегла к процедуре ЭКО, а потом согласилась на услуги другой женщины.

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А как ваши дети относятся к животным?