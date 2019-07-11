Кардашян в леггинсах и топе отметилась в ресторане с Канье Уэстом

Ким Кардашян (Kim Kardashian) является одной из самых известных женщин во всем мире. Только на ее Instagram страницу подписано 143 миллиона человек. Стоит ли говорить, что модель только за рекламные посты получает миллионы долларов. Ко всему прочему, она выпускает собственную косметику, снимается в реалити-шоу и не так давно девушка решила стать адвокатом, поэтому сейчас учится по четырёхгодичной программе при юридической фирме в Сан-Франциско.

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К слову, муж Ким не менее успешен. Канье Уэст на днях украсил обложку известного журнала Forbes. По словам его жены, мужчина смог за 4 года превратить миллионы долларов долга в миллиардную империю. Модель не скрывает, что гордится своим супругом. Накануне папарацци заметили пару, когда Кардашян и Уэст направлялись в Западный Голливуд, чтобы поужинать в фешенебельном ресторане Craig.

Супруги выглядели очень стильно. Ким облачилась в черные леггинсы со змеиным принтом, а также топиком в тон. Рэпер предпочел широкие джинсы, темный свитшот и кроссовки Yeezy. Влюбленные держались за руки и не спеша шли в ресторан. Поклонники в очередной раз убедились, что они гармонично смотрятся вместе. Возможно, что Кардашян так решила отпраздновать успех мужа и поддержать его в дальнейшем развитии бизнеса.

Напомним, что у супругов подрастают дети: шестилетняя Норт, трехлетний Сейнт, годовалая Чикаго, а также Псалм, который появился на свет всего пару месяцев назад. Последних двух наследников для пары выносила суррогатная мать. Врачи запретили Ким рожать по медицинским показаниям.