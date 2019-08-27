Наташе Королевой прислали необычный торт из Лос-Анджелеса

Наташа Королева продолжает радовать поклонников новыми подробностями своей сапфировой свадьбы с Сергеем Глушко. Не так давно они отметили на даче 16-летие законного брака.

больше по теме Наташа Королева поделилась кадрами со своей топазовой свадьбы Певица счастливо живет в законном браке с Тарзаном уже 16 лет.

На сей раз звезда выложила видео со своим сыном Архипом Глушко, который показал неожиданный подарок из Лос-Анджелеса. Друзья певицы прислали ей с супругом необычный торт с лейблом певицы. Это пионерский значок, где вместо портрета Ленина красуется изображение певицы. Видимо, таким образом она намекает на свою активную жизненную позицию.

На видео, которое Королева разместила в своем блоге, ее 17 летний сын Архип сообщает, что родители уехали в Италию в очередной медовый месяц после сапфировой свадьбы. И радостно показывает торт, решая его попробовать.

Далее в истории своего Instagram певица разместила другое видео, где Архип уже доедает отрезанный кусочек торта и сообщает, что подарок, скорее всего, не доживет до возвращения родителей из отпуска, поскольку оказался слишком вкусным.