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Наташе Королевой прислали необычный торт из Лос-Анджелеса

Подарок сделали друзья в честь сапфировой свадьбы певицы и Тарзана.

Наташе Королевой прислали необычный торт из Лос-Анджелеса
Наташа Королева /instagram.com/koroleva__star/

Наташа Королева продолжает радовать поклонников новыми подробностями своей сапфировой свадьбы с Сергеем Глушко. Не так давно они отметили на даче 16-летие законного брака.

На сей раз звезда выложила видео со своим сыном Архипом Глушко, который показал неожиданный подарок из Лос-Анджелеса. Друзья певицы прислали ей с супругом необычный торт с лейблом певицы. Это пионерский значок, где вместо портрета Ленина красуется изображение певицы. Видимо, таким образом она намекает на свою активную жизненную позицию.

На видео, которое Королева разместила в своем блоге, ее 17 летний сын Архип сообщает, что родители уехали в Италию в очередной медовый месяц после сапфировой свадьбы. И радостно показывает торт, решая его попробовать.

Далее в истории своего Instagram певица разместила другое видео, где Архип уже доедает отрезанный кусочек торта и сообщает, что подарок, скорее всего, не доживет до возвращения родителей из отпуска, поскольку оказался слишком вкусным.

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Архип ГлушкоНаташа КоролеваНаташа Королева последние новостиТарзан

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Наташе Королевой прислали необычный торт из Лос-Анджелеса
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