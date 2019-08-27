ЗВЕЗДЫ

Муж Гагариной удивил поклонников клипом Пугачевой

В видеоролике Примадонна предстает вместе с рэперами 50 Cent и Snoop Dogg.

Муж Гагариной удивил поклонников клипом Пугачевой
Алла Пугачева/globallookpress.com

Фотограф Дмитрий Исхаков, муж певицы Полины Гагариной, удивил подписчиков выложенным в Instagram клипом Аллы Пугачевой.

Ролик смонтирован так, будто Примадонна исполняет песню «Позови меня с собой» вместе с известными американскими рэперами 50 Cent и Snoop Dogg. Русская композиция постепенно перетекает в небезызвестную P.I.M.P HD.

«Как вам такой дроп с неожиданным фитом? Меня качает весь день», — поделился своими впечатлениями фотограф.

Однако восторг известной личности поддержали далеко не все.

«Не думаю, что это уместно в этой песне. Клип в память о Татьяне Снежиной, которая эту песню и написала, и эти ребята не в тему», — прокомментировала коллега Дмитрия Татьяна Малютина.

Многие подписчики остались недовольны не самим клипом, а речью мужа Гагариной.

«Дроп… Фит… Новый русский язык? Мне интересно, а сколько русских слов американцы внесли в свой лексикон?», «Я вообще не поняла, на каком языке вы написали», — можно прочесть в комментариях под постом Исхакова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева видеоЛеди Гага последние новостиПолина Гагарина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Муж Гагариной удивил поклонников клипом Пугачевой
Интересно?
Поделись с друзьями: