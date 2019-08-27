Муж Гагариной удивил поклонников клипом Пугачевой

В видеоролике Примадонна предстает вместе с рэперами 50 Cent и Snoop Dogg.

Фотограф Дмитрий Исхаков, муж певицы Полины Гагариной, удивил подписчиков выложенным в Instagram клипом Аллы Пугачевой.

больше по теме Алла Пугачева благословила Лободу петь для страны Видео со словами Примадонны 36-летняя певица выложила на своей странице в Instagram.

Ролик смонтирован так, будто Примадонна исполняет песню «Позови меня с собой» вместе с известными американскими рэперами 50 Cent и Snoop Dogg. Русская композиция постепенно перетекает в небезызвестную P.I.M.P HD.

«Как вам такой дроп с неожиданным фитом? Меня качает весь день», — поделился своими впечатлениями фотограф.

Однако восторг известной личности поддержали далеко не все.

«Не думаю, что это уместно в этой песне. Клип в память о Татьяне Снежиной, которая эту песню и написала, и эти ребята не в тему», — прокомментировала коллега Дмитрия Татьяна Малютина.

Многие подписчики остались недовольны не самим клипом, а речью мужа Гагариной.

«Дроп… Фит… Новый русский язык? Мне интересно, а сколько русских слов американцы внесли в свой лексикон?», «Я вообще не поняла, на каком языке вы написали», — можно прочесть в комментариях под постом Исхакова.