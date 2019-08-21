Пугачева нежно погладила по голове красавицу-дочь Лизу Галкину

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилась очень трогательная и нежная архивная фотография. На снимке можно увидеть дочь Примадонны отечественной эстрады Лизу Галкину, которая сидит на коленях у матери. При этом Пугачева очень нежно гладит дочь по голове и при этом улыбается. Снимок получился очень душевным, что отметили и все подписчики. Многие заявили, что Лиза Галкина как две капли воды похожа на свою звездную родительницу.

«Мама с дочкой», — гласит подпись под снимком. Надо сказать, что Примадонна расположилась в шикарном резном кресле. У дочери в руках игрушка.

Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин стали родителями в 2013 году. Близнецы Гарри и Лиза родились у звездных родителей от суррогатной матери. Надо отметить, что Пугачева и Галкин без ума от своих детей. К примеру, телеведущий регулярно выкладывает видеозаписи со своими наследниками на свою страничку. Пользователи от них без ума.

Добавим, что Лиза и Гарри Галкины посещают спортивные секции и различные кружки. Они растут очень разносторонними личностями. При этом дети звезд активно учат французский язык. К ним в замок приходит репетитор, который занимается с ребятами.