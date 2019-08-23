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Пугачева провела уикенд в компании Галкина и Вайкуле в Латвии

Примадонна не смогла пропустить ужин с близкой подругой.

Пугачева провела уикенд в компании Галкина и Вайкуле в Латвии
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

70-летняя Аллы Пугачева провела уикенд в компании Максима Галкина и Лаймы Вайкуле. На личной страничке в Instagram супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса опубликовал свежее фото, на котором он запечатлен вместе с Аллой Борисовной.

«Свеча горела на столе, свеча горела», — подписал снимок телеведущий, вспомнив строки одной из песен из репертуара Примадонны.

Певица не смогла пропустить ужин с близкой подругой. Примечательно, что на вечернюю прогулку Примадонна и ее супруг отправились без 5-летних двойняшек Гарри и Лизы, которые остались дома.

Алла Пугачева провела уикенд в компании Максима Галкина и Лаймы Вайкуле (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Напомним, что в Латвии вместе с семилетней дочкой Клавдией отдыхала и Кристина Орбакайте. В отпуск знаменитость отправилась без супруга, предпринимателя Михаила Земцова. Как и дети Пугачевой, маленькая Клава проявила интерес к иностранным языкам. Так, Кристина делилась видеороликом, показав, как внучка Аллы Борисовны поет на испанском. Лиза и Гарри учат французский вместе с гувернером. По словам Максима, его дочка растет настоящей модницей. Она любит примерять мамины концертные шляпки и устраивать домашнее дефиле.

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Алла ПугачеваЛайма ВайкулеМаксим Галкин

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Пугачева провела уикенд в компании Галкина и Вайкуле в Латвии
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