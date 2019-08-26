Словно близнецы: Водянова поделилась редким снимком с сестрой Кристиной

Наталью Водянову часто называют нижегородской Золушкой. Она родилась в Нижнем Новгороде в простой семье, но уже в подростковом возрасте стала моделью и уехала в Париж. Теперь девушка известна на весь мир. Она дружит с топовыми модельерами и дизайнерами, участвует в модных показах и светских мероприятиях. При этом семья всегда остается для нее на первом месте.

В августе вместе с мужем Антуаном Арно и своими пятью детьми Водянова приехала в Нью-Йорк. Она смогла выкроить время, чтобы провести его с близкими. Девушка уже сходила на свидание с супругом в кинотеатр, а 25 августа модель вечером прогулялась со старшими наследниками: 17-летним сыном Лукасом и 13-летней дочерью Невой от первого брака с британским бизнесменом Джастином Портманом.

Наталье удалось увидеться и со своей младшей сестрой. 23-летняя Кристина Кусакина давно живет в США. У нее другая фамилия, потому что у них с сестрой разные отцы. Кристина и Наталья с детьми забрались на большой квадроцикл. Лукас облачился в джинсы и клетчатую рубашку для прогулки, а Нева — в шорты и голубую толстовку. Сама Водянова оголила живот в кроп-топе белого цвета. Поверх него она надела кофту на молнии. Свой образ модель дополнила джинсами с заниженной талией. А ее сестра предпочла бриджи и пуловер.

«Семья. Точнее, меньшая ее половина», — подписала фото девушка.

Звезда подиумов объяснила, почему на снимке отсутствовали остальные ее дети. 12-летний Виктор, по словам Натальи, в это время танцевал. А вот пятилетний Максим и трехлетний Роман спали дома. Многим поклонникам понравилось трогательное фото. Они отметили, что Водянова больше похожа на сестру, чем на маму своих старших наследников. Они также удивились тому, что Кристина и ее знаменитая родственница похожи, словно близнецы.

Напомним, что у Водяновой есть еще одна сестра, Оксана. Она родилась с тяжёлой формой аутизма и ДЦП. По этой причине знаменитость организовала благотворительный фонд «Открытые сердца». Так она старается помогать семьям, в которых тоже есть «особенные» дети.

А вы как считаете, Водянова похожа с сестрой Кристиной?