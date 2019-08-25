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Вспомнили молодость: Игорь Николаев повстречал «Песняров» в Сочи

Композитор опубликовал совместное фото с солистами коллектива Анатолием Кашепаровым и Леонидом Борткевичем.

Вспомнили молодость: Игорь Николаев повстречал «Песняров» в Сочи
Игорь Николаев/instagram.com/igor_nikolaev_music/

Игорь Николаев прибыл в Сочи, чтобы принять участие в музыкальном фестивале «Новая волна» и в концерте-бенефисе своего друга Игоря Крутого, отметившего нынешним летом 65-летний юбилей.

В отеле черноморского курорта, где поселился Николаев, он повстречал знаменитых «Песняров».

Композитор опубликовал совместный снимок с легендарными исполнителями и подписал его: «Заковыристая гастрольная дорожка вчера вновь свела с самыми яркими солистами классических «Песняров» Толиком Кашепаровым («Вологда») и Леней Борткевичем («Березовый сок», «Александрина», «Вероника»)».

Николаев признался, что старые друзья напомнили молодость, и пожелал коллегам счастья и здоровья.

К его словам присоединились в комментариях многочисленные поклонники «Песняров».
«Любим, помним до сих пор ваши песни», «Голоса — как у соловьев, сейчас таких нет», «Ностальгия… Спасибо Николаеву, что напомнил о лучших годах советской эстрады», — написали подписчики маэстро.

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Тэги:

Анатолий КашепаровИгорь КрутойИгорь НиколаевЛеонид Борткевич

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Вспомнили молодость: Игорь Николаев повстречал «Песняров» в Сочи
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