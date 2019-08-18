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Игорь Николаев отправился на гастроли без обручального кольца

Для поездки певец выбрал стандартное купе бизнес-класса.

Игорь Николаев отправился на гастроли без обручального кольца
Игорь Николаев не выставляет роскошный образ жизни на показ. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

Игорь Николаев отправился на гастроли в поезде, удивив поклонников скромным выбором. 59-летний певец продоменстрировал купе бизнес-класса в Instagram, вызвав недоумение фолловеров. В кадре музыкант позирует в небольшом купе на фоне «сухпайка», выдаваемого в таких вагонах.

«Снова дорога, снова гастроли…», – написал певец в профиле.

Подписчики оценили скромную обстановку купе, заметив, что обычно исполнители такого уровня путешествуют в отдельных вагонах, а не в купе бизнес-класса.

Игорь Николаев в поезде. Фото
Игорь Николаев не стал заказывать именной поезд. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

«В поезде ж нищеброды ездят, Игорь, ты ж человек солидный, ну как так?»; «Певцы хвастаются в каких поездах , в каких самолетах летают! Вот исходя из этого это не прямо такой поезд, в каком ездил Киркоров, по-моему, он показывал себя в поезде». – высказались фанаты певца.

Некоторые заметили, что на левой руке музыканта нет обручального кольца. Одни поклонники Николаева предположили, что музыкант намеренно снял аксессуар, другие решили, что исполнитель не носит кольцо по каким-то другим причинам.

Ранее Игорь Николаев рассказал, что провел лето не на заграничном курорте, а на даче в Подмосковье. Здесь же музыкант отметил день рождения своей жены, которой 11 августа исполнилось 37 лет.

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Тэги:

гастроли звездИгорь НиколаевЮлия Проскурякова

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Игорь Николаев отправился на гастроли без обручального кольца
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