Жена Джигана призналась, что была нищей

31-летняя жена музыканта Джигана Оксана Самойлова призналась своим подписчикам, что далеко не всегда жила счастливой жизнью селебрити. Был период, который она называет «нищим».

Своими воспоминаниями модель поделилась в истории своего блога. Она вспомнила, как ей приходилось жить вместе с мужем в маленькой арендованной «однушке». Обстановку квартиры можно смело назвать спартанской, ведь в ней не было даже кровати.

Однако постепенно шаг за шагом, поддерживая друг друга, пара пришла к успеху. Джиган стал популярен, да и Оксана развила свой бизнес, открыв магазин и основав собственный бренд детской одежды. В настоящее время они богаты и счастливы, живут в респектабельном доме, ездят на дорогих машинах и могут позволить себе элитные курорты для отдыха.

Напомним, у пары трое дочерей: 8-летняя Ариела, 4-летняя Лея и 2-летняя Майя.