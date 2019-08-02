Оксана Самойлова призналась, что в семье у нее теперь «адский балаган»

Супруга Джигана мечтает, чтобы ее двухлетняя дочь хоть на минуточку бы замолчала.

Многодетная мать, модель Оксана Самойлова поделилась забавной историей про свою младшую дочь. Забавная она потому, что еще две недели назад супруга Джигана переживала, что Майя мало говорит.

«Сейчас я мечтаю, чтобы она хоть на минуточку замолчала. У неё случился какой-то резкий прорыв, и теперь она просто тараторит без умолку. Повторяет все слова, соединяет их в предложения и не замолкает, пока не удостоверится, что ты точно понял, что она имела в виду. Если раньше отношения выясняли Ариела с Леей, то теперь присоединилась и Майя, и это все превратилось просто в адский балаган», — призналась Самойлова.

Сейчас 31-летняя модель отдыхает в Майами, где вместе с ней находятся муж и дети — восьмилетняя Ариела, четырехлетняя Лея и двухлетняя Майя.

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Накануне Оксана призналась, что не может поверить, что теперь она может обходиться без теплых носков, во Флориде очень жарко. До этого супруги побывали в Лондоне и в Альпах.