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Оксана Самойлова призналась, что в семье у нее теперь «адский балаган»

Супруга Джигана мечтает, чтобы ее двухлетняя дочь хоть на минуточку бы замолчала.

Оксана Самойлова призналась, что в семье у нее теперь «адский балаган»
Оксана Самойлова и Джиган/instagram.com/samoylovaoxana/

Многодетная мать, модель Оксана Самойлова поделилась забавной историей про свою младшую дочь. Забавная она потому, что еще две недели назад супруга Джигана переживала, что Майя мало говорит.

«Сейчас я мечтаю, чтобы она хоть на минуточку замолчала. У неё случился какой-то резкий прорыв, и теперь она просто тараторит без умолку. Повторяет все слова, соединяет их в предложения и не замолкает, пока не удостоверится, что ты точно понял, что она имела в виду. Если раньше отношения выясняли Ариела с Леей, то теперь присоединилась и Майя, и это все превратилось просто в адский балаган», — призналась Самойлова.

Сейчас 31-летняя модель отдыхает в Майами, где вместе с ней находятся муж и дети — восьмилетняя Ариела, четырехлетняя Лея и двухлетняя Майя.

Накануне Оксана призналась, что не может поверить, что теперь она может обходиться без теплых носков, во Флориде очень жарко. До этого супруги побывали в Лондоне и в Альпах.

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Оксана Самойлова призналась, что в семье у нее теперь «адский балаган»
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