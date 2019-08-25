Лиза Галкина показала, как покормила козочку

На фанатской странице Лизы Галкиной, дочери Аллы Пугачевой, появилось видео с детского праздника, в котором участвовала девочка.

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В кадре она радуется своему небольшому успеху – малышка покормила домашнюю козочку.

«Она даже меня не укусила!» — радостно восклицает маленькая принцесса.

Напомним, ранее в Сети появилось фото с ярким летним образом звездной девочки. Некоторые поклонники Елизаветы Галкиной сочли ее наряд похожим на флаг Украины. Дело в том, что дочь Пугачевой отметилась в Instagram в подобном стиле как раз накануне празднования Дня государственного флага Незалежной. Ее наряд как раз содержал желтый и синий цвета.