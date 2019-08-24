Как украинский флаг: Лиза Галкина предстала в сине-желтом образе

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Елизавета Галкина не перестает радовать поклонников стильными образами. На сей раз на фанатской странице девочки в Instagram появилось фото, где она запечатлена в новом наряде.

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На девочке надето яркое летнее комбинированное платье с плиссированной желтой юбкой. Верх — разноцветный, где главенствуют синие детали. На голове – желтый ободок с большим тканевым цветком, тоже желтого цвета. И такими же босоножками. Белые носочки завершают стиль 5-летней девочки.

Лиза на фото стоит спиной, кокетливо повернув голову назад, как настоящая фотомодель. Многие поклонники пришли в восторг от наряда звездной малышки.

«Солнечная, такая нежная и красивая, как цветочек», «Ярко и трогательно», «Господи, какая же хорошенькая, просто загляденье», – написали они.

Нашлись также те, кто стал переживать за крошку: «Максим, не сглазили бы девчонку, маленькая еще». А некоторым подписчикам показалось, что Лиза одета в тонах флага Незалежной.