Маленькая модница: Лиза Галкина отметилась в трендовом платье в горох

Дочь Аллы Пугачевой появилась в красивом наряде в парке.

Фанатская страница Елизаветы Галкиной в Instagram порадовала поклонников дочери Аллы Пугачевой новым фото. Снимок в очередной раз доказал, что 5-летняя малышка – большая модница.

В кадре девочка сидит в машинке на аттракционе в парке развлечений. Для отдыха Лиза выбрала актуальное в этом сезоне платье в горох.

Напомним, в подобных трендовых нарядах недавно вышли в свет Эвелина Бледанс, Марина Юдашкина, Анастасия Макеева, Агата Муцениеце и Рената Литвинова.

Не правда ли, Лиза достойно вписалась в этот ряд известных красавиц?

Напомним, в День украинского флага девочка появилась в Сети в ярком летнем образе, который многие поклонники сочли похожим на государственный символ Незалежной.