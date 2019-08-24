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Пугачева отметилась с сыном Гарри в леопардовом костюме

Фото с улыбающейся звездой выложили в Сеть фанаты мальчика.

Пугачева отметилась с сыном Гарри в леопардовом костюме
Гарри и Лиза Галкины /instagram.com/maxgalkinru/

На фанатской странице Гарри Галкина появилось милая фотография звездного мальчика. Он сидит на коленях у своей мамы Аллы Пугачевой и с удовольствием ест мороженое.

Певица одета в трендовый костюм с леопардовым принтом в пижамном стиле, мальчик – полностью в белые одежды. И мама, и сын выглядят необычайно счастливыми. Даже по одному этому кадру понятно, что Гарри растет культурным и аккуратным ребенком – мороженое он ест ложечкой, а вафельный рожок малыш обернул салфеткой.

Напомним, Гарри и Лиза появились на свет у Аллы Пугачевой и Максима Галкина 5 лет назад с помощью суррогатной матери. С детьми постоянно занимаются не только приглашенные педагоги, но и сами родители, поэтому малыши отличаются эрудированностью и воспитанностью. Известно, что Галкины учат французский язык, занимаются плаванием, йогой и музыкой.

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Пугачева отметилась с сыном Гарри в леопардовом костюме
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