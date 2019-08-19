Гарри Галкин подарил своему стоматологу букет роз

Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжает умилять своих фанатов. На фанатской странице Гaрри Галкина в социальной сети Instagram появилось новое трогательное видео, на кадрах которого пятилетний мальчик приходит на прием к своему стоматологу.

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Но не просто приходит, а с радостью и улыбкой. И не просто с радостью, а с огромным букетом алых роз. Видимо, для Гарри походы к зубному врачу не такое уж страшное мероприятие, как для многих детей. Для доктора это стало полной, но, конечно, приятной неожиданностью. Растроганная, она говорит своему юному звездному пациенту: «Дай, я тебя поцелую». И чмокает мальчика в макушку.

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Подписчики на страницу Гарри Галкина назвала его «настоящим мужчиной». А родителям мальчика в очередной раз передают «респект» за то, что уже в таком возрасте ему прививают уважение к женщине. Впрочем, без ложки дегтя тоже не обошлось – одна из комментаторов заметила, что такое отношение к врачу неудивительно, ведь Гарри водят в частную клинику, где с детей буквально пылинки сдувают.

Напомним, не так давно Гарри и Лиза Галкины дуэтом исполнили известную песенку из фильма «Кин-дза-дза!».