НОВОСТИ

Гарри Галкин подарил своему стоматологу букет роз

Врач, растроганная таким поступком своего пациента, поцеловала его в макушку.

Гарри Галкин подарил своему стоматологу букет роз
Гарри Галкин. Фото: @ garri_galkin

Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжает умилять своих фанатов. На фанатской странице Гaрри Галкина в социальной сети Instagram появилось новое трогательное видео, на кадрах которого пятилетний мальчик приходит на прием к своему стоматологу.

Но не просто приходит, а с радостью и улыбкой. И не просто с радостью, а с огромным букетом алых роз. Видимо, для Гарри походы к зубному врачу не такое уж страшное мероприятие, как для многих детей. Для доктора это стало полной, но, конечно, приятной неожиданностью. Растроганная, она говорит своему юному звездному пациенту: «Дай, я тебя поцелую». И чмокает мальчика в макушку.

Подписчики на страницу Гарри Галкина назвала его «настоящим мужчиной». А родителям мальчика в очередной раз передают «респект» за то, что уже в таком возрасте ему прививают уважение к женщине. Впрочем, без ложки дегтя тоже не обошлось – одна из комментаторов заметила, что такое отношение к врачу неудивительно, ведь Гарри водят в частную клинику, где с детей буквально пылинки сдувают.

Напомним, не так давно Гарри и Лиза Галкины дуэтом исполнили известную песенку из фильма «Кин-дза-дза!».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостибукет цветовврачГарри ГалкинМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гарри Галкин подарил своему стоматологу букет роз
Интересно?
Поделись с друзьями: