Гарри Галкин показал любимую фотографию своей мамы

На фанатской странице сына звездной пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой появилась новая интересная публикация. Вместо обычных и привычных для подписчиков забавных роликов, это только фотография. Зато какая!

На снимке — Алла Пугачева образца конца 90-х – начала нулевых. У артистки длинные прямые каштановые волосы, на голове черна объемная шляпка. Сама же Алла Борисовна стройная и выглядит очень молодо. В таком образе, напомним, звезда снялась в одном из новогодних фильмов «Старые песни о главном», где исполнила свою же песню из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».

В подписи к ней говорится: «Очень люблю это фото».

Подписчики тоже признались, что им нравится этот образ Аллы Борисовны.

«Мне нравится, что такая разная, красивая, талантливая, но всегда узнаваемая», — пишет одна из поклонниц.

Напомним, Гарри и Лиза Галкины родились в 2013 году. Помочь стать родителями звездным супругам помогла суррогатная мать. И почти с самого рождения дети – одни из ярких звездочек детского звездного небосклона. Их обожают поклонники артистов, они и сами обзавелись давно армией фанатов.