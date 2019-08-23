Сысоева вслед за Нюшей облачилась в стильный эко-купальник

Надежда Сысоева в июле отдыхала на Шри-Ланке вместе с Марией Горбань. Девушки весело проводили время, устраивая фотосессии на песчаном побережье. Звезда шоу Comedy Woman тогда сменила ни один купальник за время отдыха. Однако одного отпуска девушке оказалось недостаточно. В августе она снова уехала за границу. На этот раз с подругами артистка приехала в Барселону. Компанию ей составляют беременная блогер Ида Галич и бизнесвумен Дарья Петра.

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На этот раз Сысоева предпочла устроить фотосессию у бассейна. Для этого она надела эко-купальник из переработанного пластика. На снимке актриса позировала в алом мини-бикини, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Волосы она собрала в высокий пучок, а также завершила образ солнцезащитными очками. «Не хочется снимать», — заявила Надежда. Поклонники пришли в восторг не только от фигуры знаменитости, но и ее нового купальника.

«Идеальная фигура женщины, у которой нет детей», «Классный купальник, ну и ты конечно же», «Какая вы! Красотка!», «Ну правда! Такая классная», «Скажу, очень даже хорошо… Не ожидал», — прокомментировали пост подписчики. К слову, стоит такой купальник, который потом можно сдать на повторную переработку, около 9 тысяч рублей. При производстве такой одежды не затрачивается никакого нового сырья.

Ранее такой купальник приобрела певица Нюша. Она устроила в нем фотосессию, когда отдыхала с семьей. Тогда многие удивились тому, что артистка потратила такую весомую сумму на бикини. Однако Нюша, как и Вера Брежнева, стараются заботиться о природе. Как известно, обычные купальники из синтетики разлагаются сотни лет, выделяя метан и прочие вредные вещества.

А вам нравится фигура Сысоевой?