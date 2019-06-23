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Надежда Сысоева обещала «дорисовать» фигуру в фотошопе

Девушка с иронией относится к замечаниям посторонних о ее худобе.

Надежда Сысоева обещала «дорисовать» фигуру в фотошопе
Надежда Сысоева Фото: globallookpress.com

34-летняя актриса шоу Comedy Woman Надежда Сысоева всегда отличалась стройной фигурой. Поклонники и коллеги по сцене не раз говорили, что девушке стоит немного поправиться, чтобы избавиться от болезненной худобы. К таким замечаниям Сысоева за много лет привыкла и часто сама шутит над собой.

Недавно в блоге Надежда опубликовала снимок в мини-платье. Выгодный ракурс подчеркнул ее длинные ноги. Публикуя фото, Сысоева понимала, что тут же пойдут комментарии о ее худобе, и решила их предвосхитить.

«Похоже мне пора использовать фотошоп, но увеличивающий объёмы. И посыпались комментарии: «даже ножки у стула толще»; «лучше бы еда на этом столе стояла»…жду ваших вариантов» — иронизирует в блоге Надежда.

Ожидания актрисы не оправдались. Большинство ее поклонников, напротив, отметили, что звезда юмористического шоу выглядит органично, и специально набирать вес в угоду чужому мнению не нужно.

«Похоже тебе нужно уже перестать оправдываться! Все твои формы на своем месте. Кому не нравится, пусть на стул и пялятся» — высказалась фанатка Сысоевой.

Напомним, недавно Надежда, которую все привыкли видеть с улыбкой на лице, заявила, что уже давно мечтает надеть свадебное платье. Много лет актриса была в отношениях с Ильей Бачуриным, но в итоге влюбленные разошлись.

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Comedy Womenкритика в соцсетяхкритика внешностиНадежда Сысоева

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Надежда Сысоева обещала «дорисовать» фигуру в фотошопе
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