Сысоева устроила фотосессию в бикини вместе с Марией Горбань

Надежда Сысоева несколько лет состояла в отношениях с Ильей Бачуриным. Со стороны казалось, что они идеальная пара. Однако в начале этого года появились слухи, что влюбленные расстались. Они перестали публиковать совместные фото и выходить в свет вдвоем. Вскоре после этого актриса провела время в Таиланде в гордом одиночестве, а буквально пару недель назад она посетовала, что потеряла надежду выйти замуж.

Похоже, что Надежда решила сменить обстановку, чтобы развеяться. На днях она уехала в отпуск, а компанию ей составляет звезда «Кухни» 32-летняя Мария Горбань. Она также играет в театре и воспитывает четырехлетнюю дочь Стефанию в браке с Олегом Филатовым. Девушка не устает поражать своих поклонников своей неиссякаемой энергией. Девушки приехали на Шри-Ланку и первым делом устроили пляжную фотосессию.

Сысоева продемонстрировала стройную фигуру в открытом коралловом бикини. Она сидела на лужайке, купаясь в лучах солнца. «Идеально сфоткала», — похвалила актриса свою коллегу. Горбань тоже не осталась без ярких снимков. Она предпочла позировать в слитном купальнике цвета хаки, который подчеркнул ее достоинства.

А на совместном фото Мария уже отметилась в алом бикини, а Надежда в пикантном купальнике с леопардовым принтом. Они держались за руку, прогуливаясь по побережью. «Такие красивые в красивом месте», «Уууф», Машка, ты бесподобие женственности«, «Надя худышка», «Какой животик», — прокомментировали снимки подписчики.