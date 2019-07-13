ЗВЕЗДЫ

Сысоева устроила фотосессию в бикини вместе с Марией Горбань

Актрисы отдыхают на Шри-Ланке.

Сысоева устроила фотосессию в бикини вместе с Марией Горбань
Мария Горбань и Надежда Сысоева. фото: instagram.com/inadenka, instagram.com/gorban_masha/

Надежда Сысоева несколько лет состояла в отношениях с Ильей Бачуриным. Со стороны казалось, что они идеальная пара. Однако в начале этого года появились слухи, что влюбленные расстались. Они перестали публиковать совместные фото и выходить в свет вдвоем. Вскоре после этого актриса провела время в Таиланде в гордом одиночестве, а буквально пару недель назад она посетовала, что потеряла надежду выйти замуж.

Похоже, что Надежда решила сменить обстановку, чтобы развеяться. На днях она уехала в отпуск, а компанию ей составляет звезда «Кухни» 32-летняя Мария Горбань. Она также играет в театре и воспитывает четырехлетнюю дочь Стефанию в браке с Олегом Филатовым. Девушка не устает поражать своих поклонников своей неиссякаемой энергией. Девушки приехали на Шри-Ланку и первым делом устроили пляжную фотосессию.

Сысоева продемонстрировала стройную фигуру в открытом коралловом бикини. Она сидела на лужайке, купаясь в лучах солнца. «Идеально сфоткала», — похвалила актриса свою коллегу. Горбань тоже не осталась без ярких снимков. Она предпочла позировать в слитном купальнике цвета хаки, который подчеркнул ее достоинства.

А на совместном фото Мария уже отметилась в алом бикини, а Надежда в пикантном купальнике с леопардовым принтом. Они держались за руку, прогуливаясь по побережью. «Такие красивые в красивом месте», «Уууф», Машка, ты бесподобие женственности«, «Надя худышка», «Какой животик», — прокомментировали снимки подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильМария ГорбаньНадежда Сысоевафото в бикини

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сысоева устроила фотосессию в бикини вместе с Марией Горбань
Интересно?
Поделись с друзьями: