«Зачем так прогибаться?»: Бузову высмеяли за походку в купальнике

Ольга Бузова редко устраивает себе отпуск, так как привыкла полностью отдаваться работе. Этим летом она уехала на Бали, чтобы сняться в новом телепроекте. Однако у нее выдалось несколько свободных дней, чем телеведущая с радостью воспользовалась. Она купается в бассейне и загорает, а также каждое утро устраивает тренировку. Девушка призналась ранее, что с 13 лет работает над тем, чтобы ее фигура была подтянутой.

К слову, Ольга успела достигнуть нужного результата. Теперь она хвастается кубиками пресса в мини-бикини. За 10 дней нахождения на острове, лишь недавно певица нашла в себе силы окунуться в океан. Как оказалось, вода не успела прогреться, поэтому туристы не рискуют в ней купаться. Бузова, облачившись в бирюзовый купальник с глубоким декольте, засняла на видео, как со второй попытки ныряет в океан.

«Ловлю момент, никогда не откладываю на потом, то, что можно сделать сейчас», — написала она.

Поклонники на этот раз обратили внимание не на фигуру Бузовой, а на ее походку. Некоторым пользователям она показалась странной. «Зачем так прогибаться? Как-будто у тебя есть попа», «Почему ты как то странно ходишь и стоишь, под углом? Отпячивая попу назад?», «Оля, почему ты в купальниках как утка ходишь отставив хвост? Мужчину тебе надо», — стали писать они.

Другие подписчики предположили, что на отдыхе звезда злоупотребила алкоголем. «Оль, ты бухая?», «Снова пьяная», «Поддатая что ли?», «Мне тоже так показалось», — стали комментировать пост хейтеры. На колкие замечания Ольга отвечать не стала.

А вам новое видео Бузовой показалось странным или нет?