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Киркоров рассказал, в каком городе России завершит гастрольный тур

Король поп-музыки подводит итоги летнего сезона и строит планы на будущее.

Киркоров рассказал, в каком городе России завершит гастрольный тур
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/

Филипп Киркоров, для которого его мини-блог в Instagram стал своеобразной интернет-афишей, по которой поклонники звезды могут отслеживать его гастрольный тур по стране и зарубежью, опубликовал фото, сделанное во время одного из завершающих концертов в Ялте, и сопроводил его пространным комментариям.

Певец сообщил, что финальное выступление даст в Евпатории, а затем отправится в Сочи, чтобы принять участие в музыкальном фестивале «Новая волна».

«Все… Лето стремительно пролетело для нас и для моих Аллы-Виктории и Мартина, которые практически все это время были со мной и разделяли со мной наши маленькие радости. Насыщенное на события время встреч, отдыха и веселья!» — поделился эмоциями Филипп.

Он также признался, что в конце сентября планирует дать концерт на Кипре. Кстати, на «Новой волне» Филипп, также как и на международном фестивале «Жара» в Баку, отметится вместе с детьми.

Король поп-музыки сообщил, что с ребятами после концерта в Евпатории отправится в Сочи прямым рейсом из Симферополя.

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Киркоров рассказал, в каком городе России завершит гастрольный тур
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