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Филипп Киркоров улетел в Анталью после ЧП с самолетом

Инцидент в Домодедове не заставил артиста пересмотреть свои планы.

Филипп Киркоров улетел в Анталью после ЧП с самолетом
Филипп Киркоров / Global Look press

18 июня 2019 года запомнится Филиппу Киркорову надолго. Самолет, выполнявший рейс из Варны в Москву, на борту которого находился певец вместе с детьми, совершил жесткую посадку в столичном Домодедове и ушел на второй круг.

К счастью, все обошлось, и со второй попытки пилоты сумели успешно посадить пассажирский авиалайнер. Артист поблагодарил экипаж за проявленный профессионализм, но при этом отметил, что представители авиакомпании попытались скрыть факт жесткой посадки самолета и предоставил доказательства того, что она все-таки была таковой.

Многие коллеги Филиппа Бедросовича выразили сожаление, что ему с детьми пришлось пережить ЧП в самолете. Но самое главное, что все живы и здоровы и все закончилось хорошо, отметили звезды и поклонники.

Не прошло и суток, как Киркоров снова оказался в самолете. На этот раз король российской эстрады отправился в турецкую Анталью.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / www.instagram.com/fkirkorov/

«Ну вот, жизнь продолжается, и мы снова в полете», — сказал артист в Stories из аэропорта на своей странице в Instagram.

Полет прошел в штатном режиме, через несколько часов Филипп Бедросович в хорошем настроении приземлился в Анталье.

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Филипп Киркоров улетел в Анталью после ЧП с самолетом
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