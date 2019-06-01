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Анастасия Стоцкая рассказала, как однажды Филипп Киркоров спас ей жизнь

Певица хотела отправиться на мюзикл «Норд-Ост», но поп-король ее отговорил.

Анастасия Стоцкая рассказала, как однажды Филипп Киркоров спас ей жизнь
Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая/globallookpress.com

Певица Анастасия Стоцкая в студии программы «Секрет на миллион», которую на канале НТВ ведет Лера Кудрявцева, рассказала, как в 2002 году поп-король Филипп Киркоров спас ей жизнь. В октябре она собиралась посетить театральный центр на Дубровке. Именно в тот день, когда она хотела пойти на концерт произошел захват заложников. Многие из тех, кто был в зале погибли.

Киркоров спас жизнь Стоцкой/globallookpress.com

«Я играла в мюзикле «Чикаго». У меня на неделе был только один выходной день –понедельник. Был один день, когда я хотела отпроситься из театра и пойти посмотреть «Норд-Ост». Когда об этом узнал Киркоров, то пришел в ярость. Для него было важно, чтобы его напарница обязательно играла в спектакле. Я была дико злая, но потом выяснилось, что театральный центр захвачен террористами. Там был мой однокурсник. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы я пошла в тот день на мюзикл. Мы потом несколько дней дежурили у телевизора. Киркоров, конечно, спас меня», — заявила Анастасия Стоцкая.

Также она рассказала, что однажды один богатый человек дал ей 700 тысяч евро для съемок клипа. Во время работы деньги очень быстро уходили. Только презентация в дорогом ресторане на Красной площади стоила порядка 120 тысяч евро. В итоге деньги разлетелись, а клип так и не был готов.

В этой темной истории очень много непонятного. Сейчас певица уверяет, что ее обманули. Люди, которые занимались ее продвижением, настаивают на обратном. Они говорят, что исполнительница сама неправильно распорядилась финансами. К примеру, она могла запросто прийти, попросить 30 тысяч евро и улетать за покупками в Милан.

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Анастасия СтоцкаяПрограмма "Секрет на миллион"Филипп Киркоров
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Анастасия Стоцкая рассказала, как однажды Филипп Киркоров спас ей жизнь
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