ЗВЕЗДЫ

Пугачеву раскритиковали в Сети за некрасивый вид оголенных ног

«Боже, что с коленями?!» - открыто выражают недоумение некоторые интернет-пользователи.

Пугачеву раскритиковали в Сети за некрасивый вид оголенных ног
Алла Пугачева/instagram.com/alla_orfey/

Время от времени Примадонна становится объектом атак хейтеров, обсуждающих не слишком удачные фото звезды. В Сеть попали снимки, на которых Алла Борисовна объективно выглядит не лучшим образом, и этим сразу же воспользовались недоброжелатели Пугачевой.

На фото Пугачева одета в черный комбинезон с ремнем, подчеркнувшим линию талии, объемную светло-коричневую замшевую куртку с карманами и белые кроссовки. Отсутствие фильтров не скрыло морщин звезды, а мини — напротив — обнажило проблемные зоны на ногах, особенно в области колен.

Подписчики не скрыли эмоций. «Боже, что с коленями?!»,  «Шикарная! Пусть оголяет. Кому не нравится, не смотрите»,  «Ноги можно было и не оголять. Старческие костлявые. А талантом Аллы восхищаюсь всегда», — отметились неравнодушные с комментариями.

Напомним, не так давно Алла Борисовна дала интервью Олегу Меньшикову на его YouTube — канале, где призналась, что устала от вечных упреков в том, что она не молода.

«Да, я старая!» — так и сказала в эфире программы Пугачева и задала риторический вопрос, настанет ли когда-нибудь день, когда ее перестанут обвинять во всех грехах, даже в тех, в которых она никак не может быть виновата.

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Пугачеву раскритиковали в Сети за некрасивый вид оголенных ног
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