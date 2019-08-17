Алла Пугачева поделилась кадром с «детского митинга за мир»

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва разместила на своей страничке в Instagram снимок, на котором можно увидеть ее детей-двойняшек пятилетних Гарри и Лизу Галкиных, а также дочь Кристины Орбакайте Клавдию. Яркой исполнительнице она приходится внучкой. Кроме того, на фотографии присутствует много других детей. Скорее всего, снимок был сделан на неком семейном празднике.

«Дети голосуют за мир», — кратко подписала снимок Примадонна отечественной эстрады. В хештегах она добавила: «Миру мир», «Митинг бэби».

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В комментариях пользователи заметили, что самая рьяная участница «митинга за мир» Лиза Галкина. Девочка стоит на переднем плане и что-то кричит. Правда, нашлись и те, кто посчитал, что не стоило устраивать такое «ужасное голосование за мир». «Очень злое лицо у девочки. Ведь она в жизни не такая», — заметил один из пользователей.

Отметим, что нынешнее лето Аллы Пугачева со своей семьей проводит в Дзинтари. Это престижный район Юрмалы. Вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным они посетили в один из дней зоопарк. К ним присоединилась и семья композитора Игоря Николаева, близкого друга семейства. Кроме того, Примадонна побывала в веревочном парке со своими детьми. Скоро звездное семейство должно вернуться на родину из Латвии.