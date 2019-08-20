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Алла Пугачева опровергла слухи, что носит парик

Примадонна отечественной эстрады любит разыгрывать публику.

Алла Пугачева опровергла слухи, что носит парик
Пугачева отреагировала на слухи, что носит парик/globallookpress.com/

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось забавное видео с певицей. На кадрах супруга телеведущего Максима Галкина сидит в студии и опровергает слухи, что якобы она носит парик.

«У меня не парик. У меня не парик. У меня только две вот такие штучки, которые прикалываю. У меня это все свое. Черт возьми!» — заявила Алла Пугачева под смех собравшейся публики.

Добавим, что нынешнее лето Алла Пугачева вместе со своей семьей проводит в Дзинтари. Это престижный район латвийской Юрмалы. Звездное семейство Пугачевой снимает там огромную виллу. В доме очень много комнат. Между тем отпуск Пугачевой и ее семьи подходит к концу. Скоро звезда должна вместе с детьми прибыть в Москву.

Всем памятен ее отъезд в Юрмалу несколько месяцев назад. Тогда Примадонна разозлила народ, что появилась на Рижском вокзале на автомобиле. Многие посчитали, что Примадонна нарушила все правила, проехавшись со своим водителем по перрону. В Сети началась настоящая травля Примадонны, которая продолжалась несколько недель. Позже страсти улеглись. Правда, ни сама звезда, ни ее активный в социальных сетях супруг, так и не дали никаких комментариев.

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Тэги:

Алла ПугачеваДзинтариМаксим ГалкинРижский вокзалЮрмала

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Алла Пугачева опровергла слухи, что носит парик
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