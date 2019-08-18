Шепелев рассказал о дорогих подарках для сына

Дмитрий Шепелев признался, что не всегда ограничивает себя в тратах на подарки для 6-летнего сына Платона. 36-летний телеведущий признался, что порой склонен баловать мальчика, однако при этом дает ему понять, что презенты стоят денег и нужно быть благодарным за то, что имеешь. Об этом Шепелев рассказал в Instagram.

Телеведущий поведал, что Платон попросил в подарок коллекционную модель Lego, стоимостью 30 тысяч рублей. Шепелев отказал мальчику в презенте, постаравшись объяснить, сколько других вещей можно приобрести на эти деньги и сравнил покупку конструктора с велосипедом.

По словам Дмитрия Шепелева иногда он радует ребенка дорогостоящими сюрпризами, например, однажды организовал для него день рождения, на который «заказал» рыцарей из Санкт-Петербурга, а коня для праздника он «выписал» из Москвы. Телеведущий считает, что ребенка следует поощрять за успехи в учебе и спорте, при этом объясняя, что желания сбываются у тех, кто умеет ждать.

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Шепелев рассказал, что считает главным в воспитании сына – не идти на поводу ребенка.

Ранее телеведущий признался, как хотел напугать Платона, когда заметил, что тот замахнулся на мальчика на детской площадке. Однако, по словам Шепелева, он смог взять себя в руки и спокойно объяснил ребенку, что так вести себя с другими детьми нельзя.