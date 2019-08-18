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Дмитрий Шепелев продемонстрировал, как молодеет, сбривая бороду

К концу лета телеведущий решил, что пора вернуться к привычному облику.

Дмитрий Шепелев продемонстрировал, как молодеет, сбривая бороду
А вот как Дмитрий Шепелев выглядит без бороды. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев укоротил бороду, которую отращивал все лето. Каждый этап стрижки он выкладывал в «сториз», отмечая, что начинает выглядеть на несколько лет моложе. С длинной бородой от оценил себя на 46, потом на 42, 38 и затем вернулся к своему нынешнему возрасту — 36. В конце он пошутил, что помолодел аж до 30 лет.

«Прощай, моё лето», — написал телеведущий и улыбнулся.

«Сториз» Шепелев
Дмитрий Шепелев сбривает летнюю бороду. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Напомним, это лето мужчина посвятил своему 6-летнему сыну Платону. Почти два месяца они провели в Италии, причем Дмитрий практически не показывал мальчика в Instagram, зато натурально вел блог о его воспитании. Напомним, Шепелев растит мальчика один, его супруга Жанна Фриске скончалась от болезни четыре года назад. О личной жизни он тоже не забывает, сейчас живет с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой есть дочь примерно одного возраста с Платоном. Дети пары играют вместе.

Вы тоже считаете, что борода делает мужчину старше?

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бородавнешность звездДмитрий Шепелевуход за внешностью

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Дмитрий Шепелев продемонстрировал, как молодеет, сбривая бороду
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