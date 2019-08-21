Звездный стиль

Равшана Куркова выбрала платье с открытыми плечами для ковровой дорожки

Актриса посетила премьеру фильма «Эбигейл», в котором сыграла одну из главных ролей.

Равшана Куркова выбрала платье с открытыми плечами для ковровой дорожки
Равшана Куркова. Фото: globallookpress.com

Равшана Куркова этим летом выделила себе несколько недель на отпуск, который провела в США. Она много гуляла и сменяла один наряд за другим. Однако 20 августа актриса поспешила вернуться в Москву, чтобы не пропустить премьерный показ фэнтези фильма «Эбигейл». В нем девушка сыграла одну из главных ролей, поэтому пропустить премьеру она просто не могла.

На ковровой дорожке Куркова появилась в черном платье-миди с оголенными плечами. Лаконичный наряд она дополнила трендовыми босоножками на шпильке и клатчем от Chanel. Волосы актриса предпочла оставить распущенными, завив их в легкие локоны, а на лицо она нанесла нюдовый макияж. Вместе с коллегами по съемочной группе Равшана поднялась на сцену и выступила перед зрителями.

«Прилетела вчера и сразу же попала с корабля на бал. Спасибо моим друзьям за то, как оперативно и красиво они собрали меня на московскую премьеру фильма „Эбигейл“ (в кино с 22 августа). Поздравляю всех, кто работал над фильмом с премьерой и желаю удачи нам в прокате!», — написала она.

Поклонники были рады видеть актрису. Они поразились тому, какая она хрупкая и нежная. «Как я вас обожаю, какая вы красивая, в вас столько нежности, женственности», «Проста, изящна и просто сногсшибательна!», «Классно выглядите! Впрочем, как всегда!», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что в этом фильме Равшана снималась вместе с бывшим мужем Артемом Ткаченко. Экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения.

Добавим, что премьеру фильма посетили многие звезды шоу-бизнеса. Наташа Королева пришла с 17 -летним сыном Архипом и его девушкой, бывшей участницей «Дома-2» Марией Слугиной. Появились на красной дорожке: Никита Тарасов с женой, Марта Тимофеева, Лев Лещенко и другие звезды.

А вы пойдете в кинотеатр на это фильм?

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Звездный стильмода и стильРавшана КурковаФильм "Эбигейл"

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Равшана Куркова выбрала платье с открытыми плечами для ковровой дорожки
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