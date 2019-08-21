ЗВЕЗДЫ

«Никогда не разыгрывай машину»: Харламов остроумно ответил на давление подписчиков

Юморист с помощью детского фото дал себе наставление на будущее.

«Никогда не разыгрывай машину»: Харламов остроумно ответил на давление подписчиков
Гарик Харламов /globallookpress.com

Похоже, что резидент Comedy Club Гарик Харламов порядком устал от флэшмоба, который ему устроили подписчики. Практически под каждым его постом в Instagram можно увидеть, как люди требуют от него некую машину. А кое-кто просто пишет слово: «Машина». Таким образом недовольные граждане пытаются восстановить справедливость.

Дело в том, что однажды Гарик ввязался в рекламный розыгрыш Hyundai Solaris в качестве наемного актера, подписчики же решили, что он сам подарит приз. Комик уже не раз пытался оправдаться, однако до народа никак его слова не доходят. А между тем прошло уже более года, страсти улеглись, но все-таки не до конца. Поэтому на сей раз он решил обратиться в блоге к самому себе.

Комик не поленился и создал с помощью фотошопа снимок, на котором Гарик-взрослый обнимает Гарика-ребенка и дает ему наставления.

Взрослый юморист посоветовал Харламову-ребенку делать все, что хочется, но с одним исключением: «Никогда не разыгрывай машину!».

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Comedy ClubInstagramГарик ХарламовГарик Харламов и Кристина Асмуспрограмма "Comedy Club"Харламов и Гузеевашутки Гарика Харламова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Никогда не разыгрывай машину»: Харламов остроумно ответил на давление подписчиков
Интересно?
Поделись с друзьями: