«Никогда не разыгрывай машину»: Харламов остроумно ответил на давление подписчиков

Похоже, что резидент Comedy Club Гарик Харламов порядком устал от флэшмоба, который ему устроили подписчики. Практически под каждым его постом в Instagram можно увидеть, как люди требуют от него некую машину. А кое-кто просто пишет слово: «Машина». Таким образом недовольные граждане пытаются восстановить справедливость.

Дело в том, что однажды Гарик ввязался в рекламный розыгрыш Hyundai Solaris в качестве наемного актера, подписчики же решили, что он сам подарит приз. Комик уже не раз пытался оправдаться, однако до народа никак его слова не доходят. А между тем прошло уже более года, страсти улеглись, но все-таки не до конца. Поэтому на сей раз он решил обратиться в блоге к самому себе.

Комик не поленился и создал с помощью фотошопа снимок, на котором Гарик-взрослый обнимает Гарика-ребенка и дает ему наставления.

Взрослый юморист посоветовал Харламову-ребенку делать все, что хочется, но с одним исключением: «Никогда не разыгрывай машину!».