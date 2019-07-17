Гарик Харламов одновременно высмеял Леди Гагу и Гузееву

Гарик Харламов нашел новую «золотую жилу» для шуток – Леди Гагу. Недавно певица оказалась в центре скандала – правда, им интересуются в основном россияне. Многие поклонники Ирины Шейк уверены, что звезда разрушила её брак с Брэдли Купером.

После первого юмористического ролика о Леди Гаге резидент Comedy Club смонтировал новое видео. На этот раз Гарик Харламов совместил шутки над певицей с излюбленной темой – высмеиванием Ларисы Гузеевой. Особенно юмористу полюбилась нецензурная фраза, которую ведущая обронила во время шоу «Давай поженимся».

Харламов в клип Леди Гаги на песню «Bad Romance» добавил Гузееву, которая произносит нецензурную брань. Получилось так, будто бы телеведущая подпевала певице. «Новый хит! Две женщины, две судьбы», — подписал видео Харламов в Instagram.

Напомним, слухи о романе Леди Гаги и Брэдли Купера появились в начале этого года. Певица получила «Оскар» за песню в фильме «Звезда родилась», где актер играл её возлюбленного. Во время церемонии награждения артисты так страстно исполнили песню Shallow, что тут же поползли слухи об их романе. В мае стало известно, что модель рассталась с гражданским мужем. После слухов о том, что Леди Гага переехала к Брэдли Куперу, началась настоящая травля певицы в Сети.