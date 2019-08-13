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Гарик Харламов показал «первый» семейный снимок

Подписчики назвали юмориста и актрису отличной парой.

Гарик Харламов показал «первый» семейный снимок
ГАРИК ХАРЛАМОВ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

После весьма откровенного снимка, которым поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram Кристина Асмус, отдыхая с дочерью за границей, супруг актрисы показал фанатам необычный семейный снимок.

«Семейные фейстаймы», — подписал комбинированный кадр, на котором дочь Настя целует Кристину, и на это смотрит сам Гарик.

Кстати, эту фотографию прокомментировала и сама жена юмориста. От метила, что по ее мнению, это чуть ли первый семейный снимок супругов и их ребенка. Подписчики же в очередной раз обратили внимание на то, что по большому счастью, дочка звездных родителей больше похожа на маму, чем на папу. И многие сошлись во мнении, что Гарик и Кристина отличная пара.

«Вы офигенно смотритесь, когда втроем!» — уверена одна из подписчиц.

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Гарик Харламовзвездная семьяКристина АсмусКристина Асмус последние новости

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Гарик Харламов показал «первый» семейный снимок
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