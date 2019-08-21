ЗВЕЗДЫ

Звезды сошлись: Меган Маркл наконец-то нашла няню для Арчи

Свою помощницу герцогиня теперь именует «посланницей Бога».

Звезды сошлись: Меган Маркл наконец-то нашла няню для Арчи
Меган Маркл и принц Гарри/globallookpress.com

Трудности с поиском квалифицированного персонала для дома испытывают не только обычные люди, но и члены королевской семьи. Принц Гарри и Меган Маркл с огромным трудом смогли подобрать подходящую няню для своего малыша Арчи. И это уже третья по счету помощница, которую они успели нанять всего за 4 месяца жизни их сына.

Новую няню рядом с герцогами Сассекскими впервые заметили в их недавнем отпуске на Ибице и в Ницце. Кстати, подданные королевы тогда раскритиковали поступок четы, которые для своего путешествия использовали частный самолет Gulfstream 550.

Их недовольство объясняется, во-первых, стоимостью этого перелета (около 20 тысяч фунтов стерлингов за одну поездку), а во-вторых, его неэкологичностью. Возмущенные англичане посчитали, что бизнес-джет королевской семьи выделяет слишком много углекислого газа. Тем не менее, поездка, благодаря новой няне, была для герцогов максимально комфортной.

Как сообщает британское издание Daily Mail, первая няня достаточно быстро была уволена, поскольку не устроила чету Сассекских по своим профессиональным качествам. Вторую няню наняли только для ночного присмотра за ребенком. Но и она чем-то не приглянулась паре. А вот с третьей помощницей герцогам повезло. Как отмечает таблоид, Меган Маркл именует ее не иначе, как «посланница Бога». Рассказывают, что женщина очень любит маленького Арчи и с легкостью нашла к нему подход.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКейт Миддлтон и Меган МарклМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостиМеган Маркл сегодняМеган Маркл. Фото

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезды сошлись: Меган Маркл наконец-то нашла няню для Арчи
Интересно?
Поделись с друзьями: