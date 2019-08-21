Звезды сошлись: Меган Маркл наконец-то нашла няню для Арчи

Трудности с поиском квалифицированного персонала для дома испытывают не только обычные люди, но и члены королевской семьи. Принц Гарри и Меган Маркл с огромным трудом смогли подобрать подходящую няню для своего малыша Арчи. И это уже третья по счету помощница, которую они успели нанять всего за 4 месяца жизни их сына.

больше по теме Меган Маркл помирила принца Гарри с отцом Герцогиня Сассекская считает принца Чарльза настоящим джентльменом.

Новую няню рядом с герцогами Сассекскими впервые заметили в их недавнем отпуске на Ибице и в Ницце. Кстати, подданные королевы тогда раскритиковали поступок четы, которые для своего путешествия использовали частный самолет Gulfstream 550.

Их недовольство объясняется, во-первых, стоимостью этого перелета (около 20 тысяч фунтов стерлингов за одну поездку), а во-вторых, его неэкологичностью. Возмущенные англичане посчитали, что бизнес-джет королевской семьи выделяет слишком много углекислого газа. Тем не менее, поездка, благодаря новой няне, была для герцогов максимально комфортной.

Как сообщает британское издание Daily Mail, первая няня достаточно быстро была уволена, поскольку не устроила чету Сассекских по своим профессиональным качествам. Вторую няню наняли только для ночного присмотра за ребенком. Но и она чем-то не приглянулась паре. А вот с третьей помощницей герцогам повезло. Как отмечает таблоид, Меган Маркл именует ее не иначе, как «посланница Бога». Рассказывают, что женщина очень любит маленького Арчи и с легкостью нашла к нему подход.