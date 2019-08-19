ЗВЕЗДЫ

Меган Маркл и принц Гарри увезли сына из Англии

На этот раз семья отправилась на Лазурный берег. И вновь в обстановке секретности.

Меган Маркл и принц Гарри увезли сына из Англии
https://www.instagram.com/sussexroyalmh/

Не успела королева Елизавета простить внука и невесту за фамильярное поведение на премьере «Короля Льва», где Меган бросилась обниматься со всеми звездными гостями, как те преподнесли новый сюрприз.

Как стало известно на днях, пара запланировала отпуск в Ницце. И отправилась на Лазурный берег вместе с 3-месячным Арчи — на частном самолете, в обстановке секретности.

И все бы хорошо, да только счастливое семейство только два дня назад вернулось с Ибицы, визит куда они тоже не афишировали. А в Ницце аренда новой виллы и опять расходы.

Впрочем, британские журналисты возмутились вовсе не из-за дорогого жилья на юге Франции, а из-за частных самолетов, на которых передвигаются супруги.

Ведь Гарри и Меган — активные защитники окружающей среды. Но, кажется, они позабыли, что частные авиалайнеры наносят непоправимый вред атмосфере. Вот и получается, что слетав на Ибицу и обратно, пара загрязнила воздух на планете четырьмя тоннами вредных веществ, сообщает Daily Mail. А новый вояж в Ниццу добавил к этой цифре еще три тонны.

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звездные бракизвездные отношенияКоролевская семьяМеган МарклПринц Гарри

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Меган Маркл и принц Гарри увезли сына из Англии
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