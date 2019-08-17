Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали за поездку на Ибицу

Меган Маркл и принц Гарри подверглись критике британцев. Подданным королевы Елизаветы II не понравилось, что супруги Сассекские воспользовались для путешествия на Ибицу частным самолетом Gulfstream 550, перелет на котором стоит порядка 20 тысяч фунтов стерлингов.

Также британцы, выступающие за охрану окружающей среды, посчитали, что бизнес-джет, на котором летели Меган и Гарри, выделяет гораздо больше углекислого газа, чем любой другой пассажирский самолет. Таким образом, супруги Сассекские, по мнению экологов, нанесли урон природе.

Общественники считают, что принц Гарри, который неоднократно выступал в защиту окружающей среды, своим поступком противоречит собственным высказываниям. По мнению британцев, герцоги Сассекские должны были отправиться в путешествие на поезде и корабле, продемонстрировав на личном примере заботу о климате.

Напомним, Гарри и Меган улетели в Испанию, чтобы отпраздновать день рождения герцогини, которой 4 августа исполнилось 38 лет. В путешествие супруги взяли с собой сына Арчи.