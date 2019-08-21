ЗВЕЗДЫ

Ксения Бородина призналась, что любит ощущать себя сильной женщиной

Умением добиваться своих целей телеведущая устроила себе такую жизнь, о которой мечтала.

Ксения Бородина призналась, что любит ощущать себя сильной женщиной
Ксения Бородина не любит сидеть на месте, предпочитатет видеть свою цель и идти к ней. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Телеведущая и светская львица Ксения Бородина разоткровенничалась со своими подписчикам в Instagram. Звезде захотелось поговорить о сильных и слабых женщинах. Она призналась, что ей нравится быть сильной, но только вне дома.

«Мне нравится преодолевать трудности, люблю соперничать, спорить, выигрывать. Иногда цена высока, но результат того стоит», — рассказала Ксения.

По ее мнению, такая черта характера как неусидчивость помогла ей добиться той жизни, о которой она когда-то мечтала. Бородина заверила, что всегда прикладывает усилия для достижения желанной цели и стремится к лучшему. И хотя с появлением полноценной семьи, ее приоритеты изменились, телеведущая утверждает, что женщина обязана развиваться и быть самостоятельной личностью.

Интересно, что Ксения поделилась такими высказываниями на фоне очередной волны слухов о ее разрыве с супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым. Напомним, три года назад отношения Бородиной с мужем чуть было не закончились расставанием, когда девушка заподозрила мужчину в изменах. И сейчас снова появились намеки на кризис внутри этой пары. Добавим, что супруги поженились в 2015 году, у них есть дочь Теона.

Вы согласны с мнением Ксении?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом-2»: последние новостиКсения Бородинасила волиуверенность в себеуспешная женщинафеминизм

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ксения Бородина призналась, что любит ощущать себя сильной женщиной
Интересно?
Поделись с друзьями: