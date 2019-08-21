Ксения Бородина призналась, что любит ощущать себя сильной женщиной

Умением добиваться своих целей телеведущая устроила себе такую жизнь, о которой мечтала.

Телеведущая и светская львица Ксения Бородина разоткровенничалась со своими подписчикам в Instagram. Звезде захотелось поговорить о сильных и слабых женщинах. Она призналась, что ей нравится быть сильной, но только вне дома.

«Мне нравится преодолевать трудности, люблю соперничать, спорить, выигрывать. Иногда цена высока, но результат того стоит», — рассказала Ксения.

По ее мнению, такая черта характера как неусидчивость помогла ей добиться той жизни, о которой она когда-то мечтала. Бородина заверила, что всегда прикладывает усилия для достижения желанной цели и стремится к лучшему. И хотя с появлением полноценной семьи, ее приоритеты изменились, телеведущая утверждает, что женщина обязана развиваться и быть самостоятельной личностью.

Интересно, что Ксения поделилась такими высказываниями на фоне очередной волны слухов о ее разрыве с супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым. Напомним, три года назад отношения Бородиной с мужем чуть было не закончились расставанием, когда девушка заподозрила мужчину в изменах. И сейчас снова появились намеки на кризис внутри этой пары. Добавим, что супруги поженились в 2015 году, у них есть дочь Теона.

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