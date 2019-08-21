Дочь Алсу перепела хит Билли Айлиш накануне ее приезда в Россию

Старшая дочь Алсу в этом году стала участницей шоу «Голос», что в итоге привело к скандалу, когда выявилась накрутка голосов на финальном голосовании. Однако все разрешилось лучшим образом. Победителями проекта были объявлены все финалисты. Больше всего поклонники были рады за 12-летнего Ержана Максима, которому изначально и прочили победу.

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Как известно, Микелла и Ержан даже записали совместную песню, показав, что взрослые разборки их нисколько не касаются. Сейчас юный певец из Казахстана готовится поездке на детское «Евровидение» и пока дальнее сотрудничество с дочкой Алсу не планирует. Тем временем 11-летняя Микелла готовится к приезду своего кумира 17-летней Билли Айлиш (Billie Eilish) в Россию. Она является поклонницей американской певицы.

Билеты на концерты девушки в Москве и Санкт-Петербурге распроданы. Фанаты с нетерпением ждут ее выступления. Решила подготовиться к концерту и Абрамова. Она специально заказала из США мерч с официального сайта Айлиш. В соцсети девочка поделилась снимки, на которых позирует в новой шапке и футболках с разными принтами. Более того, Микелла перепела неизданный хит своего кумир Another Stupid Song, исполнив ее под укулеле (гавайскую гитару).

«Наверное, ни для кого уже не секрет, что я большая поклонница творчества Billie Eilish. Я выучила наизусть все песни из всех альбомов. Эта песня официально не была выпущена, но фанаты её знают. Надеюсь, она войдёт в новый альбом», — поделилась дочь Алсу.

Поклонникам понравилось то, как она спела композицию. «Тембр очень красивый», «Не надо перепивать чужие песни, пой свои, своего сочинения», «В твоем исполнении любая песня становится шедевром», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Айлиш сейчас находится на пике популярности. Ее трек Bad Guy возглавил многие музыкальные чарты, включая Billboard Hot 100. Похоже, что Микелла решила поймать хайп на большом ажиотаже вокруг этой артистки. Поклонники удивились тому, что именно трек этой артистки она перепела.

А вам понравился кавер Микеллы?