Ержан Максим не планирует продолжать сотрудничество с дочерью Алсу

Весной 2019 года разгорелся скандал на шоу «Голос. Дети». Выявилась накрутка голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Однако все закончилось хэппи-эндом. Победителями проекта были объявлены все финалисты, включая 12-летнего Ержана Максима, которому изначально и прочили победу зрители. Мальчик показал, что ему взрослые проблемы совершенно не интересны. Он даже записал совместную песню с Микеллой «Эта любовь».

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Не так давно стало известно, что карьера 12-летнего Ержана пошла в гору. Он будет представлять Казахстан на международном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Корреспонденты Teleprogramma.pro пообщались с мамой юного артиста Гульмирой Алибек. Она рассказала о планах наследника на год. Как оказалось, продолжать дальнейшее сотрудничество с дочерью Алсу он пока не намерен. При этом женщина отметила, что мальчик общается с Микеллой, и они довольны ранее записанным дуэтом.

Гульмира подчеркнула, что до сентября Ержан будет отдыхать, а потом у него начнется активная подготовка к Евровидению. Мальчик чувствует ответственность перед народом и, конечно, волнуется.

«Конечно, он заслуживает признания, он очень трудолюбивый мальчик, постоянно работает, занимается. Но он всё-таки еще ребенок и мы следим, чтобы у него было время и для игр, и для отдыха. У него всё по графику», — поделилась мама певца.

По словам Гульмиры, сейчас два композитора пишут песню для конкурса, но только один из них станет автором композиции. Родители во всем поддерживают сына и, конечно, держат за него кулачки.

А вы будете болеть за Ержана в финале детского Евровидения?