Финалист шоу «Голос. Дети» Ержан Максим поедет на Евровидение

Ержан Максим, участник шестого сезона песенного шоу «Голос. Дети», представит Казахскую Республику на детском «Евровидении». Об этом написало РИА «Новости».

больше по теме Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили долгожданный клип Продолжится ли творческое сотрудничество восходящих звезд, неизвестно.

Конкурс состоится в Польше — городе Гливица 24 ноября. О том, что от Казахстана поедет именно Ержан, сообщил министр информации страны Даурен Абаев.

Известно, что финалист детского «Голоса» ранее успел проявить себя не только как талантливый вокалист, но и как актер. Правда, роль он сыграл весьма неоднозначную – в рекламе строительной компании мальчик высмеял итоги детского музыкального конкурса.

Юный певец родился в 2007 году в казахском Уральске, музыкой стал заниматься с 4 лет. В 2019 году он приехал в Москву, чтобы участвовать в «Голосе». На слепых прослушиваниях Ержан виртуозно исполнил песню Андреа Бочелли Ama credi e vai, к нему тогда повернулись все члены жюри — Светлана Лобода, Валерий Меладзе и Пелагея.