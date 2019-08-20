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Ироничный выбор: Софи Тернер повторила образ бывшей девушки мужа

На день рождения своего супруга-музыканта молодая актриса облачилась в тот же наряд, что и Тейлор Свифт три года назад.

Ироничный выбор: Софи Тернер повторила образ бывшей девушки мужа
Софи Тернер заставила говорить о себе весь мир западной моды. Фото: ImagePressAgency/face to face

Британская актриса Софи Тернер, прославившаяся ролью Сансы Старк в сериале «Игра престолов», взволновала западную прессу. Девушка пришла на вечеринку в честь дня рождения своего мужа, музыканта Джо Джонаса, в таком же платье, как у певицы Тэйлор Свифт, с которой ранее встречался Джо.

Как пишет Daily Mail, супруги устроили праздник в стиле бондианы в Нью-Йорке 16 августа. 23-летняя актриса нарядилась в черное асимметричное платье с глубоким декольте от французского бренда Alexandre Vauthier. И точно такое же платье было на Тейлор Свифт на афтепати церемонии вручения Оскара в 2016 году. Это тут же бросилось в глаза американским модницам. Тернер скопировала певицу и в обуви — одела такие же босоножки золотистого цвета. Причина этой неожиданной «пародии» осталась нераскрытой.

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт на Vanity Fair Oscar Party в 2016 году. Фото: Byron Purvis/AdMedia

Напомним, музыкант Джо Джонас встречался Тейлор Свифт в 2007-2008 годах. После этого у него был еще ряд романов, пока в 2016-ом он не сошелся с Софи Тернер. Пара сыграла свадьбу в текущем году. Сейчас у них даже есть общие татуировки.

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«Игра престолов»Джо Джонасдизайнерское платьедорогое платьеСофи ТернерТейлор Свифт

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Ироничный выбор: Софи Тернер повторила образ бывшей девушки мужа
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