Ироничный выбор: Софи Тернер повторила образ бывшей девушки мужа

На день рождения своего супруга-музыканта молодая актриса облачилась в тот же наряд, что и Тейлор Свифт три года назад.

Британская актриса Софи Тернер, прославившаяся ролью Сансы Старк в сериале «Игра престолов», взволновала западную прессу. Девушка пришла на вечеринку в честь дня рождения своего мужа, музыканта Джо Джонаса, в таком же платье, как у певицы Тэйлор Свифт, с которой ранее встречался Джо.

Как пишет Daily Mail, супруги устроили праздник в стиле бондианы в Нью-Йорке 16 августа. 23-летняя актриса нарядилась в черное асимметричное платье с глубоким декольте от французского бренда Alexandre Vauthier. И точно такое же платье было на Тейлор Свифт на афтепати церемонии вручения Оскара в 2016 году. Это тут же бросилось в глаза американским модницам. Тернер скопировала певицу и в обуви — одела такие же босоножки золотистого цвета. Причина этой неожиданной «пародии» осталась нераскрытой.

Напомним, музыкант Джо Джонас встречался Тейлор Свифт в 2007-2008 годах. После этого у него был еще ряд романов, пока в 2016-ом он не сошелся с Софи Тернер. Пара сыграла свадьбу в текущем году. Сейчас у них даже есть общие татуировки.