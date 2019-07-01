Звездные истории Кто из звезд «Игры престолов» сыграл свадьбу, пока шел сериал
Звездные истории

Кто из звезд «Игры престолов» сыграл свадьбу, пока шел сериал

Анастасия Морылева

Рыжеволосая Санса Старк после окончания съемок культового сериала превратилась в блондинку и попрощалась с холостяцкой жизнью.

Меньше чем за два месяца актриса Софи Тёрнер дважды вышла замуж за одного и того же мужчину. Избранником звезды сериала «Игра престолов» престолов стал популярный исполнитель, участник группы DNCE Джо Джонас. Сначала влюбленные сыграли свадьбу для себя в Лас-Вегасе, а затем устроили торжество во Франции.

Церемония состоялась на юге страны в коммуне Саррьян. Молодожены решили не пускать на праздник журналистов, поэтому полюбоваться платьем невесты поклонники Тёрнер смогут не скоро — когда звезда сама решит опубликовать снимки на своей странице в Instagram. Известно, что церемония была скромной, среди приглашенных только родные и близкие.

Софи Тёрнер и Джо Джонас: свадьба
Софи Тёрнер и Джо Джонас устроили две свадьбы — в Америке и во Франции. Фото: globallookpress.

Подружкой невесты стала британская актриса Мэйси Уильямс (Арья Старк в «Игре престолов» — Прим. Ред.). Звездных имен, несмотря на скромность торжества, тоже хватало: звезда сериала «Куантико» Приянка Чопра, актер Джастин Чэтвин, певец Ник Джонас, модель Эшли Грэм и многие другие. Портал Teleprogramma.pro поздравляет молодоженов!

А кто еще из актеров «Игры престолов» поженился, пока шел легендарный сериал? Мы вспомнили и других звезд.

Кэрис ван Хаутен и Гай Пирс

Исполнительница роли жрицы Р’глора Мелисандры, прекрасная Кэрис ван Хаутен встречалась с немецким актером Себастьяном Кохом. Они познакомились на съемочной площадке военной драмы «Черная книга», но отношения не выдержали напряженного графика обоих актеров. В 2009 году пара распалась.

Кэрис ван Хаутен Себастьяном Кохом
Кэрис ван Хаутен Себастьяном Кохом. Фото: globallookpress.

С 2015 года Кэрис фактически замужем за британским и австралийским актером Гайем Пирсом, хотя это и неофициальный брак. Супруг на 9 лет старше ван Хаутен: ему — 51 год, а ей — 42. Влюбленные воспитывают сына Монте Пирса, которому в августе исполнится три года.

Гай Пирс - фактический муж Кэрис ван Хаутен
Гай Пирс — фактический муж Кэрис ван Хаутен. Фото: globallookpress.

Джейсон Момоа и Лиза Боне

Джейсон Момоа, который в сериале сыграл могучего кхала (военачальника — Прим. Ред.)  племени дотракийцы, в октябре 2017 года женился на американской актрисе Лизе Боне. Лиза старше своего избранника на 12 лет (Боне — 51 год, а Момоа — 39 лет — Прим. Ред.).

Актриса была супругой своего кхала 12 лет. Она родила ему двоих детей: дочь Лолу и сына Накоа-Вулфа (наследникам сейчас 11 и 10 лет соответственно — Прим. Ред.).

Джейсон Момоа и Лиза Боне
Джейсон младше Лизы на 12 лет. Фото: @prideofgypsies.

Кит Харингтон и Роуз Лесли

Кит и Роуз встречались пять лет прежде, чем Харингтон сделал предложение партнерше по «Игре престолов». В 2017 году влюбленные стали жить вместе и вскоре объявили о помолвке. Подготовка к свадьбе заняла почти год — это было грандиозное событие!

Оказалось, что невеста — не просто актриса, которая прославилась ролью одичалой Игритт, а аристократка по крови и духу. Роуз родилась в семье древнего шотландского рода Лесли. Клан гордится предками, среди которых немало политических деятелей и военачальников. Свадьба прошла в Абердиншире — в одном из замков семьи в Шотландии. На торжестве присутствовали звезды «Игры престолов» в полном составе.

Кит Харингтон и Роуз Лесли
Кит Харингтон и Роуз Лесли начали встречаться в 2012 году. Фото: globallookpress.

Лина Хиди и Дэн Кадан

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер в телесериале «Игра престолов» вышла замуж в 2018 году. Ее избранником стал режиссер и сценарист Дэн Кадан.

Лина Хиди и Дэн Кадан
Хиди скрывала личную жизнь и после рождения дочери. Фото: globallookpress.

Они начали встречаться в 2013 году — сразу после того, как Лина развелась со своим первым мужем — музыкантом Питером Логрэном. В 2015 году Хиди родила наследницу Кадану, однако долгое время никто не знал имени отца дочери Лины. Ходили слухи, что папой Тедди является партнер актрисы по «Игре престолов» — Педро Паскаль (исполнитель роли Оберина Мартелла — Прим. Ред.).

Лишь в 2017 году Хиди показала Дэна поклонникам — рассказала, что Кадан сделал предложение. Свадьба состоялась в 2018 году.

Лина Хиди и Дэн Кадан
Лина Хиди и Дэн Кадан рассказали о помолвке в этой фотографией. Фото: @iamlenaheadey.

Хафтор Бьёрнсон и Келси Хенсон

Самый сильный человек на планете — исполнитель роли Григора Клиганв «Игре престолов» — Хафтор Бьёрнсон женился на настоящей дюймовочке. Рост Хафтора — 206 см, а его избранницы Келси Хенсон — 157 см.

Они познакомились в баре, где девушка работала официанткой. Увидев в зале «Гору», Келси не растерялась и попросила автограф. В этот момент актер и официантка почувствовали симпатию. В октябре 2018 года они поженились.

Хафтор Бьёрнсон и Келси Хенсон
Хафтор Бьёрнсон и Келси Хенсон поженились в октябре 2018 года. Фото: @thorbjornsson.
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Джо ДжонасКит Хэрингтон и Роуз ЛеслиЛина ХидиСофи Тернер

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Кто из звезд «Игры престолов» сыграл свадьбу, пока шел сериал
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