Кто из звезд «Игры престолов» сыграл свадьбу, пока шел сериал

Рыжеволосая Санса Старк после окончания съемок культового сериала превратилась в блондинку и попрощалась с холостяцкой жизнью.

Меньше чем за два месяца актриса Софи Тёрнер дважды вышла замуж за одного и того же мужчину. Избранником звезды сериала «Игра престолов» престолов стал популярный исполнитель, участник группы DNCE Джо Джонас. Сначала влюбленные сыграли свадьбу для себя в Лас-Вегасе, а затем устроили торжество во Франции.

Церемония состоялась на юге страны в коммуне Саррьян. Молодожены решили не пускать на праздник журналистов, поэтому полюбоваться платьем невесты поклонники Тёрнер смогут не скоро — когда звезда сама решит опубликовать снимки на своей странице в Instagram. Известно, что церемония была скромной, среди приглашенных только родные и близкие.

Подружкой невесты стала британская актриса Мэйси Уильямс (Арья Старк в «Игре престолов» — Прим. Ред.). Звездных имен, несмотря на скромность торжества, тоже хватало: звезда сериала «Куантико» Приянка Чопра, актер Джастин Чэтвин, певец Ник Джонас, модель Эшли Грэм и многие другие. Портал Teleprogramma.pro поздравляет молодоженов!

А кто еще из актеров «Игры престолов» поженился, пока шел легендарный сериал? Мы вспомнили и других звезд.

Кэрис ван Хаутен и Гай Пирс

Исполнительница роли жрицы Р’глора Мелисандры, прекрасная Кэрис ван Хаутен встречалась с немецким актером Себастьяном Кохом. Они познакомились на съемочной площадке военной драмы «Черная книга», но отношения не выдержали напряженного графика обоих актеров. В 2009 году пара распалась.

С 2015 года Кэрис фактически замужем за британским и австралийским актером Гайем Пирсом, хотя это и неофициальный брак. Супруг на 9 лет старше ван Хаутен: ему — 51 год, а ей — 42. Влюбленные воспитывают сына Монте Пирса, которому в августе исполнится три года.

Джейсон Момоа и Лиза Боне

Джейсон Момоа, который в сериале сыграл могучего кхала (военачальника — Прим. Ред.) племени дотракийцы, в октябре 2017 года женился на американской актрисе Лизе Боне. Лиза старше своего избранника на 12 лет (Боне — 51 год, а Момоа — 39 лет — Прим. Ред.).

Актриса была супругой своего кхала 12 лет. Она родила ему двоих детей: дочь Лолу и сына Накоа-Вулфа (наследникам сейчас 11 и 10 лет соответственно — Прим. Ред.).

Кит Харингтон и Роуз Лесли

Кит и Роуз встречались пять лет прежде, чем Харингтон сделал предложение партнерше по «Игре престолов». В 2017 году влюбленные стали жить вместе и вскоре объявили о помолвке. Подготовка к свадьбе заняла почти год — это было грандиозное событие!

Оказалось, что невеста — не просто актриса, которая прославилась ролью одичалой Игритт, а аристократка по крови и духу. Роуз родилась в семье древнего шотландского рода Лесли. Клан гордится предками, среди которых немало политических деятелей и военачальников. Свадьба прошла в Абердиншире — в одном из замков семьи в Шотландии. На торжестве присутствовали звезды «Игры престолов» в полном составе.

Лина Хиди и Дэн Кадан

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер в телесериале «Игра престолов» вышла замуж в 2018 году. Ее избранником стал режиссер и сценарист Дэн Кадан.

Они начали встречаться в 2013 году — сразу после того, как Лина развелась со своим первым мужем — музыкантом Питером Логрэном. В 2015 году Хиди родила наследницу Кадану, однако долгое время никто не знал имени отца дочери Лины. Ходили слухи, что папой Тедди является партнер актрисы по «Игре престолов» — Педро Паскаль (исполнитель роли Оберина Мартелла — Прим. Ред.).

Лишь в 2017 году Хиди показала Дэна поклонникам — рассказала, что Кадан сделал предложение. Свадьба состоялась в 2018 году.

Хафтор Бьёрнсон и Келси Хенсон

Самый сильный человек на планете — исполнитель роли Григора Клиганв «Игре престолов» — Хафтор Бьёрнсон женился на настоящей дюймовочке. Рост Хафтора — 206 см, а его избранницы Келси Хенсон — 157 см.

Они познакомились в баре, где девушка работала официанткой. Увидев в зале «Гору», Келси не растерялась и попросила автограф. В этот момент актер и официантка почувствовали симпатию. В октябре 2018 года они поженились.